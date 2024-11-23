Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

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Міністр енергетики Молдови відвідає Росію

Розумію, що візит до країни-агресора – це чутливе питання. Але або ми ведемо діалог, або залишаємо проблему без вирішення. Для Молдови важливо отримати ясність щодо газопостачання регіону,

– заявив Парліков.

За словами Парлікова, основною темою зустрічі стане постачання російського газу до Придністров'я на тлі можливого припинення транзиту через Україну. Делегація планує з'ясувати, чи планує "Газпром" виконати свої зобов'язання за відсутності транзиту через Україну.

"Якщо ні, то це вже інша історія. Нам важлива ясність у цьому питанні, і якомога швидше, щоб підготуватися до сценарію, за якого постачання припиниться. Якщо це станеться, то буде складно для всіх нас", – додав він.

Міністр підкреслив, що Придністров’я критично залежить від російського газу, і припинення постачання може призвести до соціально-економічної кризи з ризиками для регіональної безпеки.