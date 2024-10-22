Про це сама жінка розповіла кореспондентці BBC Сарі Рейнсфорд. У першому турі президентських виборів зрештою перемогла чинна президентка Молдови Мая Санду, однак далі в країні ще відбудеться другий раунд перегонів.

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Як жителька Придністров'я приїхала голосувати у Молдову за гроші

Жителька Придністров'я, яка не назвала своє ім'я, розповіла, що за потрібний голос на виборах їй обіцяли надати тисячу рублів (429 гривень). Водночас кандидата, за якого потрібно голосувати жінка так і не назвала, сказала, що не хоче говорити це.

Вона також наголосила, що обіцяв заплатити гроші чоловік, який пішов до автівки, але поки не повернувся. Окрім цього, також були й подібні голосування на референдумі у Молдові, але за них, за словами жительки Придністров'я, уже обіцяли заплатити 500 рублів (214 гривень).

Як жителька Придністров'я за гроші голосувала на виборах / Відео BBC

Жінка також пояснила, що їм та ще кільком людям, які приїхали з Придністров'я, сказали за кого треба віддати свій голос, що вони зрештою й зробили.

У ЄС сказали, що голосування у Молдові відбулося за втручання Росії

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив, що відзначив, що у Європейському Союзі дуже уважно стежили за референдумом та виборами президента у Молдові, передає "Європейська правда".

Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові,

– заявив Стано.

Він також відзначив спроби купівлі голосів та "величезну пропаганду" Росії і її проксі. За словами речника, ці зусилля з підриву голосування тривали не тижнями, а місяцями, задовго до 20 жовтня.

Окрім того, Стано додав, що ЄС очікує на фінальне оголошення офіційних результатів обох голосувань та заяв спостережних місій. Після цього блок вийде з їхньою офіційною реакцією щодо референдуму і виборів президента.