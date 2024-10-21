За результатами опрацювання всіх протоколів, на Молдову очікує другий тур виборів – жоден з кандидатів не перетнув позначку у 50% голосів. Хто далі боротиметься за посаду президента та скільки голосів отримали, передає 24 Канал.

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Результати виборів у Молдові

Так, як і прогнозувалося, найбільшою підтримкою серед виборців залучилася чинна президентка Молдови Майя Санду. За результатами опрацювання всіх протоколів вона набрала 42,45% голосів. Сподівання політикині на перемогу на перемогу у першому турі не виправдалися.

Опонентом Санду стане генеральний прокурор та кандидат від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова Александр Стояногло – він посів друге місце з 25,99% голосів.

За підрахунками ЦВК Молдови, участь у голосуванні взяли 1 543 081 громадянин. Явка складає 51.68%. Найбільш активними були виборці у віковому діапазоні 36-45 років та 56-65 років.

Результати референдуму у Молдові

Того ж таки дня у Молдові відбувся референдум щодо євроінтеграції країни. Громадянам ставили питання: "Ви підтримуєте внесення змін до Конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?".

За попередніми даними ЦВК, кількість тих, хто проголосував "так", становить 50,45%, "ні" — 49,55%.

Як вказує видання, попри загальну попередню підтримку, у 23 з 32 районів Молдови на конституційному референдумі переважна більшість виборців віддали перевагу "ні".