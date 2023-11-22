Министр юстиции назвал варианты "размораживания" подсанкционных недр

Возобновление работы подсанкционных предприятий снова стало поводом для дискуссии между представителями менеджмента горных активов и власти. Важно ускорить разработку механизма разблокирования "проблемных" активов.

Об этом на круглом столе по перезапуску украинских недр отметил основатель информагентства NADRA.info Владимир Бойко. Также он предложил помощь экспертному сообществу.

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Нормативное урегулирование ситуации не требует длительного анализа

На такое предложение Владимира Бойко отреагировал Министр юстиции Денис Малюска. В комментарии он подчеркнул – нормативное урегулирование ситуации даже не требует длительного и глубочайшего анализа.

И так понятно, что это изменение (уточнение) решения СНБО или корректировка на уровне закона. Любой вариант подойдет",

– написал министр.

Ранее о разработке алгоритма возобновления работы горных активов эксперты уже обращались с запросом в Совет нацбезопасности. В частности, осенью, комментируя этот вопрос, заместитель Руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма сообщил, что в ОП уже ищут пути решения проблемы

Отметим, что санкционная политика государства обернулась прекращением работы и возможным закрытием ряда горных предприятий. Активно эти процессы начались весной 2023 года. Действующие регламенты ограничений действия лицензий блокируют производственную деятельность с закономерными последствиями, как возможны увольнения, невозможность уплаты налогов и удержания актива в рабочем состоянии. Так что перед теоретической национализацией или продажей предприятия рискуют стать непригодными для восстановления добычи.