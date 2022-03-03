Министр культуры в прямом эфире жестом показал, куда идти русским оккупантам

Нападение России на Украину – циничное и жестокое преступление. Украинцы отвечают адекватно и борются за свою землю.

Методов борьбы много – вооруженные, дипломатические, и… Недипломатические, но тоже нужные. Например, четко показывать россиянам, как мы к ним относимся.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ткаченко четко показал россиянам, куда и на что им следует идти, причем немедленно

Россияне пытаются среди прочего уничтожить телебашни, чтобы мы не могли говорить в эфире правду. Учитывая это, ведущий в студии спросил у министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко – а как у нас, собственно, дела с информационной политикой? Есть ли какие-либо "планы B, C и так далее, чтобы предотвратить выбивание нас из украинского информационного поля"?

Я своим западным коллегам в последнее время говорю: у нас есть план А, В, С, D, чтобы обезопасить себя от фейков. Даже сами россияне признают, что информационную войну они проиграют,

– ответил Ткаченко, загибая пальцы.

И при этом просто в прямом эфире довольно прозрачно намекнул, куда следует россиянам с их фейками вместе идти.



Министр Ткаченко демонстрирует россиянам, куда им идти / Скриншот с эфира

А что, разве кто-то не согласен? Держим строй!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!