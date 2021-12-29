Министр Марченко уволил помощников, которые встречались с нападавшим на журналистов "Схем"
Источник:"Детектор Медиа"
Сергей Марченко уволил своих советников Андрея Гливку и Василия Горбаля. Они 29 декабря приняли участие во встрече с нападающим на журналистов "Схем" Игорем Тельбизовым.
Министр финансов Марченко лично сообщил об увольнении советников. В то же время никаких деталей политик не раскрывал.
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Уволил Андрея Гливку и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать,
– заявил Марченко.
Детали встречи
Фигурант дела о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" Игорь Тельбизов в среду, 29 декабря, встретился с журналистами и представителями общественности. Событие произошло в рамках мероприятия "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия самого громкого скандала 2021 года".
Представителей "Схем" не пригласили принять участие в мероприятии.
На встрече присутствовали:
- Василий Горбаль, член совета НБУ;
- Андрей Гливка – политолог;
- Дмитрий Раимов – экс-советник Минздрава;
- Анна Можаровская – телеведущая телеканала "Наш".
Марченко о нападении на журналистов "Схем"
- Марченко призвал руководство Укрэксимбанка обнародовать результаты служебного расследования по нападению на журналистов "Схем".
- Министр назвал реакцию работников Укрэксимбанка "дерзкой", а поведение руководителя банковской безопасности – "демонстративной"
- Марченко заявил, что требует от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию.
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