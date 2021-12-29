Міністр фінансів Марченко особисто повідомив про звільнення радників. Водночас жодних деталей політик не розкривав.
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Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати,
– заявив Марченко.
Деталі зустрічі
Фігурант справи про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов у середу, 29 грудня, зустрівся з журналістами та представниками громадськості. Подія відбулася у межах заходу "Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року".
Представників "Схем" не запросили взяти участь у заході.
Присутніми на зустрічі були:
- Василь Горбаль – член ради НБУ;
- Андрій Гливка – політолог;
- Дмитро Раімов – ексрадник МОЗ;
- Анна Можаровська – телеведуча телеканалу "Наш".
Марченко про напад на журналістів "Схем"
- Марченко закликав керівництво Укрексімбанку оприлюднити результати службового розслідування щодо нападу на журналістів "Схем".
- Міністр назвав реакцію працівників Укрексімбанку "зухвалою", а поведінку керівника банківської безпеки – "демонстративною"
- Марченко заявив, що вимагає від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію.
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