Министр наполовину сократил выходные с семьей. Об этом сообщили источник в Минобороны Великобритании.

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Министр обороны Британии сократил выходные с семьей

Источник в министерстве сообщил: "По мере того как ситуация ухудшается, госсекретарь сократил запланированные длинные выходные со своими детьми наполовину".

Сам министр подтвердил в твитере, что отменил долгие выходные с семьей.

Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, и из-за того, что мы обеспокоены ухудшением ситуации вокруг Украины, я отменил запланированные долгие выходные за границей со своей семьей и возвращаюсь к работе,

– написал Бен Уоллес.

Издание сообщило, что это противоположное решение, чем принял во время захвата Афганистана талибами тогдашний глава МИД Британии Доминик Рааб. Говорится о том, что он решил остаться на семейной прогулке на Крите. Вероятно, это "позже привело к увольнению Рааба с должности".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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Великобритания еще в январе самолетом доставила в Украину легкое противотанковое оружие. Бен Уоллес тогда объяснял, что решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".

Впоследствии стало известно, что Великобритания, Польша и Украина планируют создать союз.

Кстати, премьер-министр Великобритании посетил Украину. Борис Джонсон заявил, что Лондон уже подготовил санкции на случай вторжения России в Украину. В случае нового нападения их активируют автоматически.

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