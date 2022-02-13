Министр наполовину сократил выходные с семьей. Об этом сообщили источник в Минобороны Великобритании.
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Министр обороны Британии сократил выходные с семьей
Источник в министерстве сообщил: "По мере того как ситуация ухудшается, госсекретарь сократил запланированные длинные выходные со своими детьми наполовину".
Сам министр подтвердил в твитере, что отменил долгие выходные с семьей.
Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, и из-за того, что мы обеспокоены ухудшением ситуации вокруг Украины, я отменил запланированные долгие выходные за границей со своей семьей и возвращаюсь к работе,
– написал Бен Уоллес.
Издание сообщило, что это противоположное решение, чем принял во время захвата Афганистана талибами тогдашний глава МИД Британии Доминик Рааб. Говорится о том, что он решил остаться на семейной прогулке на Крите. Вероятно, это "позже привело к увольнению Рааба с должности".
Коротко о помощи Британии на фоне угрозы у границ Украины
- Великобритания еще в январе самолетом доставила в Украину легкое противотанковое оружие. Бен Уоллес тогда объяснял, что решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".
- Впоследствии стало известно, что Великобритания, Польша и Украина планируют создать союз.
- Кстати, премьер-министр Великобритании посетил Украину. Борис Джонсон заявил, что Лондон уже подготовил санкции на случай вторжения России в Украину. В случае нового нападения их активируют автоматически.
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