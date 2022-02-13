Министр наполовину сократил выходные с семьей. Об этом сообщили источник в Минобороны Великобритании.

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Министр обороны Британии сократил выходные с семьей

Источник в министерстве сообщил: "По мере того как ситуация ухудшается, госсекретарь сократил запланированные длинные выходные со своими детьми наполовину".

Сам министр подтвердил в твитере, что отменил долгие выходные с семьей.

Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, и из-за того, что мы обеспокоены ухудшением ситуации вокруг Украины, я отменил запланированные долгие выходные за границей со своей семьей и возвращаюсь к работе,
– написал Бен Уоллес.

Издание сообщило, что это противоположное решение, чем принял во время захвата Афганистана талибами тогдашний глава МИД Британии Доминик Рааб. Говорится о том, что он решил остаться на семейной прогулке на Крите. Вероятно, это "позже привело к увольнению Рааба с должности".

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