Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правительство Великобритании.

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Британия отзывает командированных в Украину наблюдателей

Мы приняли решение отозвать командированных из Великобритании в СММ ОБСЕ. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших сотрудников,

– сказал представитель Управления иностранных дел Содружества и развития Великобритании.

Генсек ОБСЕ уверяла, что работа будет продолжаться

Отметим, что пока официальных сообщений об этом от ОБСЕ нет. Лишь за несколько часов до публикации CNN генсек организации Хельга Шмидт заверила, что работа в Украине будет продолжаться.

Искренне благодарны за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Они будут продолжать выполнять свои полномочия без перерывов,

– написала Шмидт.

Отметим, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине была развернута 21 марта 2014 года.

В МИД России подтвердили передислокацию наблюдателей

Между тем представительница МИД России Мария Захарова сообщила, что действующее руководство ОБСЕ проинформировало о решении "ряда стран" передислоцировать своих граждан-сотрудников СММ ОБСЕ в Украине. В России это восприняли, как "попытки манипуляции".

Эти решения не могут не вызвать у нас серьезной обеспокоенности. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации,

– сказала Захарова.

Обратите внимание! Ранее СМИ сообщали, что своих представителей из СММ ОБСЕ планирует отозвать и США. Наблюдатели, мол, уже начали оставлять свои позиции на оккупированных территориях.

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Германия приняла решение перенести генконсульство из Днепра во Львов. Также уменьшат миссию в Киеве.

Вывозит своих дипломатов из Киева и Израиль. Также премьер Израиля Нафтали Беннет советует своим согражданам немедленно покинуть украинскую территорию.

Цинично, но и Москва призвала своих дипломатов покинуть украинскую территорию. В МИД государства-агрессора говорят, что это – временно.

Отметим, что еще в конце января президент Зеленский встретился с иностранными дипломатами и призвал не нагнетать ситуацию.

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