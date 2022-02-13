Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на уряд Великої Британії. Причина – зростання загрози бойових дій.

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Британія відкликає відряджених в Україну спостерігачів

Ми прийняли рішення відкликати відряджених з Великої Британії до СММ ОБСЄ. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки наших співробітників,

– сказав речник Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії.

Генсек ОБСЄ запевняла, що робота буде продовжуватись

Зазначимо, що наразі офіційних повідомлень про це від ОБСЄ немає. Лише за кілька годин до публікації CNN генсек організації Хельга Шмідт запевнила, що робота в Україні продовжуватиметься.

Щиро вдячні за виняткову роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та офісу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Вони продовжуватимуть виконувати свої повноваження без перерв,

– написала Шмідт.

У МЗС Росії підтвердили передислокацію спостерігачів

Тим часом представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що чинне керівництво ОБСЄ проінформувало про рішення "низки країн" передислокувати своїх громадян-співробітників СММ ОБСЄ в Україні. У Росії це сприйняли, як "спроби маніпуляції".

Ці рішення не можуть не викликати у нас серйозної стурбованості. Місію цілеспрямовано затягують у мілітаристський психоз, що нагнітається Вашингтоном, і використовують як інструмент для можливої ​​провокації,

– сказала Захарова.

Зазначимо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні була розгорнута 21 березня 2014 року.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що своїх представників з СММ ОБСЄ планує відкликати і США. Спостерігачі, мовляв, вже почали залишати свої позиції на окупованих територіях.

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Вивозить своїх дипломатів з Києва і Ізраїль. Також прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет радить своїм співгромадянам негайно покинути українську територію.

Цинічно, але і Москва закликала своїх дипломатів покинути українську територію. В МЗС держави-агресорки кажуть, що це – тимчасово.

Зазначимо, що ще наприкінці січня президент Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами і закликав не нагнітати ситуацію.

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