Министр обороны Германии Ламбрехт прибыла в Украину и пообещала IRIS-T

Министр обороны Германии прибыла в Украину. Это первый ее с начала полномасштабной войны визит в наше государство.

По данным СМИ, она приехала в Одессу 1 октября. Она осмотрела немецкое оружие, которое страна передала Украине.

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Немецкая министр прибыла в Украину

Кристине Ламбрехт осмотрела немецкий зенитный ракетный комплекс Gepard, который Германия ранее передала Украине. Министр пояснила, что:

это оружие поможет нам оградить критическую инфраструктуру от атак российской авиации;

а также отразить российские воздушные налеты.

Также известно, что министр встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Кристине Ламбрехт пообещала, что первая единица зенитного ракетного комплекса IRIS-T, которую Германия обещала передать ВСУ, поступит в Украину "в ближайшие дни". Однако точную дату министр не назвала.

Ключевой момент сейчас состоит в том, чтобы эти атаки (ракетные удары России – 24 канал), которые нацелены против гражданского населения и используются для устрашения и убийств, чтобы с этими воздушными атаками можно было бороться,

– сообщила немецкая министр.

Также Кристине Ламбрехт объяснила, что Германия всегда давала понять, что не будет поставлять оружие своими силами, а будет координировать свои действия с союзниками.

Министр обороны Германии скрывалась в укрытии

Во время визита министра в Одессу прозвучала воздушная тревога. Именно поэтому Кристине Ламбрехт переходила в укрытие.

По данным Tagesspiegel, тревога в городе продолжалась ориентировочно 45 минут. По данным министра обороны Украины Алексея Резинкова, российские оккупанты запускали по городу ракету "Калибр", вероятнее всего с корабля.

Что этому предшествовало

Ранее Алексей Резников в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что в Украину приехал человек, но кто он и какова цель визита, министр пообещал рассказать 2 октября.

Глава Министерства обороны Украины также говорил, что на следующей неделе наша страна получит новый пакет помощи. Однако о какой помощи идет речь министр не сказал.

Кроме того, следует отметить, что 1 октября вступил в силу закон о ленд-лизе от США. Утверждающий его документ президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал 9 мая.

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