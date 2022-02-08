Министр обороны Резников во второй раз заболел коронавирусом

Глава Минобороны Алексей Резников во второй раз заболел коронавирусом. В настоящее время политик находится на самоизоляции.

Министр отметил, что 7 февраля в Киеве зафиксировали 2 862 новых случая коронавируса. Он стал частью этой статистики.

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В каком состоянии чиновник

Резников рассказал, что чувствует себя хорошо. Политик самоизолировался, но находится в рабочем режиме.

За почти 2 года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывен 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится,

– написал министр.

Резников уже болел

В ноябре 2020 года министр тоже инфицировался коронавирусом. Тогда у него была повышенная температура, но запахи и вкусы не исчезали.

Уже 4 декабря Резников сообщил, что выздоровел.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 7 февраля в Украине зарегистрировали 34 353 больных коронавирусом. Среди новых пациентов было 3 095 детей и 955 медиков.

Больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Худший показатель смертности в Запорожской, Львовской и Донецкой областях.

Текст поста Алексея Резникова:

Дополнил статистику

По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случая коронавируса за сутки. Я попал сюда тоже. Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывен 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну.

Во-первых, вам всем здоровья, берегите себя и близких! Во-вторых, be safe, get vaccinated! Рыся не болеет, но масочный режим соблюдает!