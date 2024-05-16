Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что коррумпированная и инертная система может "сожрать" Андрея Белоусова и не дать ему возможности сделать то, что он наобещал Владимиру Путину. Для путинских кланов российский ВПК – сейчас единственный инструмент заработка, потому что санкции и невозможность зарабатывать за границей привели к тому, что олигархи пытаются урвать себе лакомый кусок.

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Большое преимущество Шойгу

Игорь Рейтерович отметил, что в ближайшее время будет интересно наблюдать за изменениями, которые будут происходить в системе, и насколько у россиян изменится динамика, связанная с обеспечением российской армии.

Пока мы видим некоторые чистки в бывшем окружении Сергея Шойгу, причем самого Шойгу не трогают. Он получил должность, на которой будет сидеть или до выхода на пенсию, или до сердечного приступа на месте работы. Но это будет нескоро,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, у Шойгу есть одно большое преимущество – близкие отношения с Путиным. А Путин просто так от таких людей не отказывается, тем более, что Шойгу всегда был ему верен.

Время покажет

Противостояние между машиной (коррумпированной системой – 24 Канал) и Белоусовым будет очень интересным в ближайшие месяцы. И по результатам этого можно будет сделать вывод, насколько он окажется эффективным или неэффективным на своей должности.

Игорь Рейтерович призывает отнестись серьезно к назначению Андрея Белоусова на должность министра обороны России. На это есть две причины:

Когда Путин делает такие назначения, он выражает этим свою политическую поддержку человеку и дает всем понять, что это его человек, который будет иметь прямой доступ к Путину и делать все, что считает нужным. Благодаря Набиуллиной (глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина – 24 Канал) Россия смогла удержаться под давлением санкций и сделать военную мобилизацию своей экономики. Белоусов – экономист-плановик, но плановая и командно-административная экономика – это то, что России сейчас нужно в контексте войны.

Эти причины заставляют очень внимательно смотреть на Андрея Белоусова и на те действия, которые он будет делать.

Будем надеяться, что внутренние противостояния и аресты заместителей Шойгу разбудят так называемых военных российского минобороны и их амбиции, и они этого человека со стороны не примут. Их все устраивало именно при Шойгу – возможность воровать, красиво выступать на парадах, роскошно жить,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Он добавил, что если Белоусов сейчас начнет прижимать минобороны, они взбунтуют – и это приведет к тому, что система или развалится изнутри, или будет неэффективно работать. То есть все будут делать вид у Белоусова, что работают, а он будет делать вид, будто руководит и дает тот результат, на который и рассчитывает Путин.

Чистки в минобороны России