Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що корумпована та інертна система може "зжерти" Андрєя Бєлоусова і не дати йому можливості зробити те, що він наобіцяв Владіміру Путіну. Для путінських кланів російський ВПК – зараз єдиний інструмент заробітку, тому що санкції та неможливість заробляти за кордоном призвели до того, що олігархи намагаються урвати собі ласий шматок.

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Велика перевага Шойгу

Ігор Рейтерович зауважив, що найближчим часом буде цікаво спостерігати за змінами, які будуть відбуватися в системі, і наскільки в росіян зміниться динаміка, пов'язана із забезпеченням російської армії.

Поки ми бачимо деякі чистки в колишньому оточенні Сєргєя Шойгу, причому самого Шойгу не чіпають. Він отримав посаду, на якій буде сидіти або до виходу на пенсію, або до серцевого нападу на місці роботи. Але це буде нескоро,

– наголосив політолог.

На його думку, в Шойгу є одна велика перевага – близькі стосунки з Путіним. А Путін просто так від таких людей не відмовляється, тим більше, що Шойгу завжди був йому вірний.

Час покаже

Протистояння між машиною (корумпованою системою – 24 Канал) і Бєлоусовим буде дуже цікавим найближчі місяці. І тоді за результатами цього можна буде зробити висновок, наскільки він виявиться ефективним чи неефективним на своїй посаді.

Ігор Рейтерович закликає поставитися серйозно до призначення Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії. На це є дві причини:

Коли Путін робить такі призначення, він виказує цим свою політичну підтримку людині і дає всім зрозуміти, що це його людина, яка буде мати прямий доступ до Путіна і робити все, що вважає за потрібне. Завдяки Набіулліній (голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна – 24 Канал) Росія змогла втриматися під тиском санкцій і зробити військову мобілізацію своєї економіки. Бєлоусов – економіст-плановик, але планова та командно-адміністративна економіка – це те, що Росії зараз потрібно в контексті війни.

Ці причини змушують дуже уважно дивитись на Андрєя Бєлоусова і на ті дії, які він буде робити.

Будемо сподіватися, що внутрішні протистояння та арешти заступників Шойгу розбудять так званих військових російського міноборони та їхні амбіції, і вони цю людину зі сторони не приймуть. Їх усе влаштовувало саме при Шойгу – можливість красти, гарно виступати на парадах, розкішно жити,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Він додав, що якщо Бєлоусов зараз почне притискати міноборони, вони збунтують – і це призведе до того, що система або розвалиться зсередини, або буде неефективно працювати. Тобто всі будуть удавати у Бєлоусова, що працюють, а він буде удавати, що ніби керує і дає той результат, на який і розраховує Путін.

Чистки в міноборони Росії