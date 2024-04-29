Про це розповіла 24 Каналу російська опозиціонерка Ольга Курносова, наголосивши, що так само в курсі затримання свого заступника був і міністр оборони Росії. Шойгу зазнав величезного удару, і крісло під ним захиталось.

До теми Пожирають своїх: у Зеленського сказали, хто "під прицілом" Кремля після арешту заступника Шойгу

Відріжуть від джерел фінансування

Водночас російська опозиціонерка запевняє, що відповідно до інформації з її джерел, міністр оборони Росії утримається на своїй посаді.

Однак його від джерел фінансування відріжуть. Ті люди, який посадять приглядати за ним, вже самі будуть відносити начальству вкрадені гроші, а Шойгу ці кошти в тому обсязі, як раніше, вже потрапляти не будуть,

– зазначила вона.

Також було допитано першого заступника Шойгу – Руслана Цалікова, якого, імовірно, буде звільнено з посади.

2 версії, чому затримали Іванова

"В Росії 17 травня має відбутися назначення нового уряду. В очікуванні цього, "гризня під килимом" така відчайдушна, що летять шматки ледве не "кісток". Саме така "кістка" – арешт Іванова", – пояснила Курносова.

Водночас є 2 версії, чому затримали Іванова:

одна з них – можливо, його звинуватять у державній зраді. Однак наразі це тільки версія на основі "зливу" з Кремля;

друга – протистояння різних угруповань всередині кремлівських.

Путіну важливо зберегти баланс. Якщо угруповання Ковальчуків (олігархів, наближених до Путіна – 24 Канал), до якого входить Шойгу та заарештований Іванов, набрало занадто велику апаратну вагу, то потрібно трохи дати їм "по зубах" та дозволити силовикам когось з них схопити,

– відзначила російська опозиціонерка.

В цьому сенсі Тимур Іванов і є та жертва, яка "просилась в руки", на думку Курносової, адже за ним тривалий час стежили, однак ухвали від Путіна на його арешт раніше не було. Проте зараз вона з'явилась, це означає, що очільнику Кремля це вигідно.

"Крім того, Шойгу за пів року, поки Україна не отримувала у великому об'ємі допомогу, не продемонстрував прориву на фронті. Виходить, що міноборони не тільки корумповане, але й ще воювати не може. Тому нехай його посадовці посидять в тюрмі", – резюмувала Ольга Курносова.

Що відомо про затримання заступника Шойгу