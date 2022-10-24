Румынский министр подал в отставку после скандального заявления о переговорах с Россией

Министр обороны Румынии Василе Динку подал в отставку. Ранее его раскритиковали из-за заявления о "необходимости" переговоров между Украиной и Россией.

Сам Динку утверждает, что подал в отставку из-за "невозможности" в дальнейшем сотрудничать с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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Как оправдал свою отставку министр

Динку написал, что уходит с поста, чтобы "не вредить процессам принятия решений и программам, требующим плавности всей цепи командования". Также министр заявил, что не хочет блокировать проекты, необходимые для функционирования министерства.

Скандальное заявление Динку

Ранее министр выдал заявление, мол, единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Динку утверждал, что якобы "страны мира, НАТО, США" должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с Россией".

Он добавил, что у России есть значительные ресурсы для продолжения войны против Украины. Более того, его даже устраивает "заморозка конфликта".

Правда, президент Румынии Клаус Йоханнис заверил – слова министра не отражают официальную позицию страны.

Реакция Украины

У Зеленского резко отреагировали на подобные предложения. Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил так называемым "миротворцам" алгоритм действий:

Просмотреть фото/видео массовых захоронений.

Предложить Кремлю немедленно вывести армии с суверенной территории.

Сформировать трибунал и потребовать выдачи Россией военных преступников.

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