Министр обороны США заявил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи для Украины

23 мая 2022 , 20:21
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Источник:

CNN

Глава Пентагона заявил, что 20 стран готовы объявить новые пакеты помощи в области безопасности для Украины.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин после проведения онлайн-заседания Контактной группы по Украине в формате встречи на авиабазе Рамштайн.

Так, Италия, Греция, Норвегия и Польша заявили о новых поставках артиллерийских систем и боеприпасов для ВСУ.

Автор: Аліна Оліховська