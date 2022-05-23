Министр обороны США заявил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи для Украины

Глава Пентагона заявил, что 20 стран готовы объявить новые пакеты помощи в области безопасности для Украины.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин после проведения онлайн-заседания Контактной группы по Украине в формате встречи на авиабазе Рамштайн.

Так, Италия, Греция, Норвегия и Польша заявили о новых поставках артиллерийских систем и боеприпасов для ВСУ.