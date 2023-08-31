В начале полномасштабного вторжения новый министр обороны Британии Грант Шеппс приютил троих беженцев из Украины. Он также рассказал, что идею такую ему дала его жена.

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Как новый министр обороны Британии приютил украинскую семью в начале вторжения

О том, что у Шеппса проживает семья из Украины, британские журналисты писали в феврале 2023 года. В тот момент украинская семья проживала в его доме в Хартфордшире уже около 10 месяцев.

Так, семья Шеппса поселила у себя дома украинку Снежану Чайкину, ее семилетнего сына Никиту и ее 75-летнюю мать Анну. Также с ними была собачка Макса. Тогда министр (к тому времени министр энергетики – 24 Канал) уже жил со своей женой и двумя взрослыми детьми. Он один из присоединившихся к программе "Дом для Украины", которая позволила британским семьям открыть свои двери для спасающихся от войны.

С апреля 2022 года все трое членов семьи и собака жили в старой спальне старшего сына Шеппса, который учился в университете, а теперь переехал.

Мы сказали ему, что отдали вашу комнату трем украинцам и собаке,

– вспомнил Шеппс.

Снежана родом из Киева. Она ИТ-менеджер туристической фирмы и в начале полномасштабного вторжения вывезла сына и маму во время активных обстрелов столицы. Сначала семья перебралась в Польшу, а затем в соцсетях увидела объявление дочери Шеппса.

К слову, муж Снежаны – военный и остался в Украине, однако теперь освобожден от службы из-за травмы. Статья была написана более полумесяца назад, поэтому теперь семья, вероятно, воссоединилась и вряд ли проживает у Шеппса.

Однако тогда, во время общения с журналистами, Шеппс очень тепло отзывался об украинцах.

Это стало абсолютно нормальным, мы практически действуем как одна большая семья,

– говорил Шеппс.

Проживание с украинцами повлияло на позицию Шеппса

Шеппс признался, что проживание с украинскими беженцами стало для него большим опытом, повлиявшим на его подход к обсуждению в кабинете министров вопросов поддержки Украины.

Это очень полезный опыт, потому что каждый раз, когда мы в кабинете министров обсуждаем, что происходит в Украине, в глубине моего сознания или когда я возвращаюсь домой, мне напоминают о реальности этой политики и о том, что она действительно означает. Буквально на нашей собственной кухне. Я думаю, что это очень полезная и отрезвляющая вещь – испытать государственную политику так близко к дому,

– рассказывал он.

Ранее Грант Шеппс занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии. Он сменит на посту главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, занимавшего должность в течение последних 4 лет и подавшего в отставку.