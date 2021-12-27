Министр призвал испанцев есть меньше мяса: при чем здесь изменение климата

Власть Испании призывает своих граждан есть меньше мясных продуктов. Это поможет замедлить климатические изменения и снизить последствия этого явления.

Такое заявление сделал министр по защите потребителей Испании Альберто Гарсон.

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Министр отметил, что это может сыграть ключевую роль в том, чтобы замедлить изменение климата и его негативные последствия для Испании.

Люди знают о том, какую роль в изменении климата играют парниковые газы, но в большинстве своем связывают это с выбросами автомобилей. Лишь недавно заговорили о влиянии промышленного животноводства на мясо, особенно на говядину,

– сказал Гарсон.

Он добавил, что в Испании этот вопрос умалчивается больше, чем в других странах. По словам Гарсона, Испания, учитывая свои географические особенности, очень уязвима к последствиям изменений климата, и продолжение действующих тенденций чревато потерей многих туристических достопримечательностей, которые сейчас позволяют Испании быть популярным местом отдыха и за которые ее любят сами испанцы.

Не говорится об абсолютном отказе от мяса

Министр отметил, что не имеет в виду совсем отказываться от мяса, но, по крайней мере, уменьшить потребление и покупать более дорогую, но качественную фермерскую продукцию.

Как отреагировали на слова министра

Испанцы в среднем потребляют килограмм мяса в неделю, хотя рекомендованная органами здравоохранения норма – 200 – 500 граммов. Испания занимает первое место в ЕС по потреблению мяса. В год его производят в стране 7,6 миллиона тонн.

Несмотря на то, что этот вопрос действительно важен, в публичной дискуссии слова министра раскритиковали. Он, защищаясь, заявил, что ждал такой реакции, но кто-то должен говорить об этом.

Другие страны, как Германия, Британия, Франция существенно нас опередили в этом вопросе. Это впервые кто-то в правительстве Испании заговорил о том, о чем учёные говорят уже давно,

– сказал Гарсон.

Что говорят ученые

То, что люди едят, имеет прямое влияние на нашу планету и изменение климата. Об этом говорят специалисты в докладе Межправительственной панели по изменению климата ООН. Над исследованием в течение двух лет работало 107 экспертов со всего мира. Они объясняют, что именно деятельность человека повлияла на изменение климата на Земле.

Главный двигатель этих изменений – пищевая отрасль, прежде всего животноводство и выращивание риса, которые приводят к огромным выбросам метана в атмосферу и азота в почвы. Эксперты ООН отмечают, что треть еды в мире выбрасывают. И это при том, что людей, которые недоедают, в мире более 821 миллиона.

Отходы от производства пищи оказывают значительное влияние на окружающую среду: они составляют, по разным оценкам, от 10% до 25% мировых выбросов парниковых газов. При этом большая часть из них приходится на мясо. Это не значит, что все должны стать вегетарианцами, но сокращение количества мяса в ежедневном рационе поможет приостановить изменения климата.

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