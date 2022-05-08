Министр здравоохранения России занимает высокую должность в ВОЗ
Действующий министр здравоохранения России Михаил Мурашко занимает высокий пост в исполнительных органах Всемирной организации здравоохранения. Он имеет право влияния на политику организации.
Также в исполнительный комитет ВОЗ входит министр здравоохранения Беларуси – Дмитрий Пиневич. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.
На тему Шмыгаль встретился с главой ВОЗ и призвал прекратить членство России
По его словам, эти министры очень сильно влияют на политику организации. Исполнительный комитет ВОЗ состоит из 34 членов, которых избирают на 3 года. Работа действующего комитета предусмотрена с 2020 по 2023 год.Справка. В обязанности исполнительного комитета входит согласование повестки дня Генеральной ассамблеи ВОЗ и резолюций, которые на ней будут рассматриваться. Вместе с тем, комитет работает после Генассамблеи для содействия воплощению утвержденных решений.
Фактически действующий министр здравоохранения России оказывает непосредственное влияние на повестку дня и работу ВОЗ. Ковтонюк отметил, что на фоне полномасштабной войны в Украине это выглядит особенно цинично.
Есть ли возможность отстранить министров
Как рассказал Ковтонюк, возможность отстранить министров России и Беларуси от работы в ВОЗ есть. Более того, Кабинет Министров Украины вместе с независимыми организациями уже активно приобщился к тому, чтобы это сделать. В частности, правительство выдвинуло проект резолюции, включающий:
- исключение этих людей из исполнительного комитета ВОЗ;
- перенос из Москвы одного из крупных тематических офисов организации;
- лишение России права голоса в ВОЗ.
Мне кажется, что все эти требования абсолютно легитимны и нормальны, учитывая, что Россия является страной-участницей ВОЗ, которая начала войну против другой страны-участницы ВОЗ и разрушает систематически ее медицинскую инфраструктуру, что удостоверяет сама организация.
Позиция ВОЗ на фоне войны в Украине: что известно
- После начала Россией полномасштабной войны, ВОЗ некоторое время избегала публичного признания вторжения и проведения активных боевых действий в Украине, демонстрируя сдержанную позицию.
- Сейчас организация фиксирует факт войны на территории Украины и масштабные разрушения медицинской инфраструктуры.
- В мае в Украину с рабочим визитом прибыл генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис. Он подтвердил 200 нападений на систему здравоохранения в Украине с начала войны и призвал Россию "предоставить самые необходимые лекарства – мир".
Ковтонюк рассказал о влиянии России и Беларуси в ВОЗ: смотрите видео