Министр здравоохранения России занимает высокую должность в ВОЗ

Действующий министр здравоохранения России Михаил Мурашко занимает высокий пост в исполнительных органах Всемирной организации здравоохранения. Он имеет право влияния на политику организации.

Также в исполнительный комитет ВОЗ входит министр здравоохранения Беларуси – Дмитрий Пиневич. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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По его словам, эти министры очень сильно влияют на политику организации. Исполнительный комитет ВОЗ состоит из 34 членов, которых избирают на 3 года. Работа действующего комитета предусмотрена с 2020 по 2023 год.

В обязанности исполнительного комитета входит согласование повестки дня Генеральной ассамблеи ВОЗ и резолюций, которые на ней будут рассматриваться. Вместе с тем, комитет работает после Генассамблеи для содействия воплощению утвержденных решений.

Фактически действующий министр здравоохранения России оказывает непосредственное влияние на повестку дня и работу ВОЗ. Ковтонюк отметил, что на фоне полномасштабной войны в Украине это выглядит особенно цинично.

Есть ли возможность отстранить министров

Как рассказал Ковтонюк, возможность отстранить министров России и Беларуси от работы в ВОЗ есть. Более того, Кабинет Министров Украины вместе с независимыми организациями уже активно приобщился к тому, чтобы это сделать. В частности, правительство выдвинуло проект резолюции, включающий:

исключение этих людей из исполнительного комитета ВОЗ;

перенос из Москвы одного из крупных тематических офисов организации;

лишение России права голоса в ВОЗ.

Мне кажется, что все эти требования абсолютно легитимны и нормальны, учитывая, что Россия является страной-участницей ВОЗ, которая начала войну против другой страны-участницы ВОЗ и разрушает систематически ее медицинскую инфраструктуру, что удостоверяет сама организация. Павел Ковтонюк Соучредитель Украинского центра здравоохранения

Позиция ВОЗ на фоне войны в Украине: что известно

После начала Россией полномасштабной войны, ВОЗ некоторое время избегала публичного признания вторжения и проведения активных боевых действий в Украине, демонстрируя сдержанную позицию.

Сейчас организация фиксирует факт войны на территории Украины и масштабные разрушения медицинской инфраструктуры.

В мае в Украину с рабочим визитом прибыл генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис. Он подтвердил 200 нападений на систему здравоохранения в Украине с начала войны и призвал Россию "предоставить самые необходимые лекарства – мир".

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