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      Министр энергетики США отрицает давление на руководство Украины относительно "Нафтогаза"

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      Рик Перри
      Рик Перри / EPA

      Министр энергетики США Рик Перри утверждает, что не давил на правительство Украины с целью повлиять на смену руководства "Нафтогаза". По его словам, он лишь рекомендовал некоторых людей на соответствующие должности по просьбе украинского правительства.

      По его словам, материал издания Associated Press, в котором говорится о попытке давления, является фейковой историей, сообщает издание Politico.

      К теме: Транзит газа через Украину: на какой тариф обещают согласиться в России

      Американский министр подчеркнул, что рекомендовал Дональду Трампу поговорить с Владимиром Зеленским, чтобы американские чиновники убедились в том, что Украина принимает необходимые меры для борьбы с коррупцией.

      Я несколько раз просил президента: "Господин президент, мы думаем, что в интересах США и Украины то, чтобы вы и президент Украины провели разговор, и вы обсудили возможные варианты",
      – заявил он.

      Ранее издание Associated Press сообщило, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому, ввести в состав правления "Нафтогаза" американца. Говорилось о двух энергетиков из Техаса, родного штата Перри.

      Среди прочего Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры. Издание также сообщает, что Перри способствовал попыткам Белого дома повлиять на решение Зеленского по расследованию дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

      Что известно о скандальной разговор Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      Позже издание рассказало, что группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, также пытались повлиять на смену руководства украинской компании "Нафтогаз".

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      7 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Нафтогаз Новости политики
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