Міністр енергетики США заперечує тиск на керівництво України щодо "Нафтогазу"

Міністр енергетики США Рік Перрі стверджує, що не тиснув на уряд України з метою вплинути на зміну керівництва "Нафтогазу". За його словами, він лише рекомендував деяких людей на відповідні посади за проханням українського уряду.

За його словами, матеріал видання Associated Press, в якому мовиться про спробу тиску, є фейковою історією, повідомляє видання Politico.

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Американський міністр наголосив, що рекомендував Дональду Трампу поговорити з Володимиром Зеленським, щоб американські чиновники пересвідчилися в тому, що Україна вживає необхідних заходів для боротьби з корупцією.

Я кілька разів просив президента: "Пане президенте, ми думаємо, що в інтересах США і України то, щоб ви і президент України провели розмову, і ви обговорили можливі варіанти",

– заявив він.

Раніше видання Associated Press повідомило, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському , ввести до складу правління "Нафтогазу" американця. Мовилося про двох енергетиків з Техасу, рідного штату Перрі.

Серед іншого Перрі вимагав від української влади прийняти антикорупційні заходи. Видання також повідомляє, що Перрі сприяв спробам Білого дому вплинути на рішення Зеленського щодо розслідування справи компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського й Трампа?Під час телефонної розмови , яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

Пізніше видання розповіло, що група бізнесменів з оточення президента США Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані, також намагалися вплинути на зміну керівництва української компанії "Нафтогаз".