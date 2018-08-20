Министр Новой Зеландии поехала рожать на велосипеде: фото

Беременная министр Новой Зеландии по делам женщин отправилась в роддом на велосипеде, поскольку, по ее словам, в машине просто не хватило места.

Об этом сообщает ВВС.

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"Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине не было места для группы поддержки, но зато это подняло мне настроение!", – написала она на своей странице в Instagram.



Путешествие на велосипедах с электромотором была под горку, поэтому опытная велосипедистка Джули даже пошутила: "в последние недели нужно было бы чаще забираться на велосипеде, чтобы инициировать роды!"

Министр уходит в отпуск на три месяца после родов, а еще она присоединилась к числу женщин-политиков, которые не боятся совмещать карьеру с материнством. По информации издания, поездка не была сложной для нее, будущие родители выбрали велосипеды с электромотором.

Напомним, 21 июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила девочку и планировала уже через 1,5 месяца вернуться на работу.