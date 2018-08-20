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Міністерка Нової Зеландії поїхала народжувати на велосипеді: фото

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Міністерка Нової Зеландії
Міністерка Нової Зеландії / Фото з відкритих джерел

Вагітна міністр Нової Зеландії у справах жінок вирушила до пологового будинку на велосипеді, оскільки, за її словами, в машині просто не вистачило місця.

Про це повідомляє ВВС.

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"Ну ось, момент настав, побажайте мені удачі! Ми з моїм партнером вибрали велосипеди, тому що в машині не було місця для групи підтримки, але зате це підняло мені настрій!", – написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Подорож на велосипедах з електромотором була під гірку, тому досвідчена велосипедистка Джулі навіть пожартувала: "в останні тижні потрібно було б частіше забиратися на велосипед, щоб ініціювати пологи!"

Міністр йде у відпустку на три місяці після пологів, а ще вона приєдналася до числа жінок-політиків, які не бояться поєднувати кар'єру з материнством. За інформацією видання, поїздка не була складна для неї, майбутні батьки вибрали велосипеди з електромотором.

Нагадаємо, 21 червня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн народила дівчинку і планувала вже за 1,5 місяці повернутися на роботу.

Теги: Нова Зеландія Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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