Министр обороны Греции обвинил в масштабном пожаре нелегальные застройки
Панос Камменос – министр обороны Греции – заявил, что одной из главных причин масштабного пожара являются нелегальные застройки, которые развернуло местное население в лесистой местности.
Об этом сообщило BBC.
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Строительство, которое местные жители осуществляли нелегально в лесистой местности, было преступлением, которое повлекло блокирование потенциальных путей эвакуации людей,
– отметил Камменос.
Отмечается, что во время поездки Камменоса в пострадавшие районы его встретили разгневанные жители, которые обвинили министра в том, что он оставил их на произвол судьбы.
Напомним, что масштабный лесной пожар в Греции вблизи Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Уже есть десятки погибших и пострадавших. Главные новости о сокрушительном пожаре в Греции читайте дальше.