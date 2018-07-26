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Министр обороны Греции обвинил в масштабном пожаре нелегальные застройки

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Панос Камменос обвинил в масштабном пожаре нелегальные застройки
Панос Камменос обвинил в масштабном пожаре нелегальные застройки / Фото из открытых источников

Панос Камменос – министр обороны Греции – заявил, что одной из главных причин масштабного пожара являются нелегальные застройки, которые развернуло местное население в лесистой местности.

Об этом сообщило BBC.

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Строительство, которое местные жители осуществляли нелегально в лесистой местности, было преступлением, которое повлекло блокирование потенциальных путей эвакуации людей,
– отметил Камменос.

Отмечается, что во время поездки Камменоса в пострадавшие районы его встретили разгневанные жители, которые обвинили министра в том, что он оставил их на произвол судьбы.

Напомним, что масштабный лесной пожар в Греции вблизи Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Уже есть десятки погибших и пострадавших. Главные новости о сокрушительном пожаре в Греции читайте дальше.

Теги: Пожар Греция
Источник: 24 Канал
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