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Міністр оборони Греції звинуватив у масштабній пожежі нелегальні забудови

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Панос Камменос звинуватив у масштабній пожежі нелегальні забудови
Панос Камменос звинуватив у масштабній пожежі нелегальні забудови / Фото з відкритих джерел

Панос Камменос – міністр оборони Греції – заявив, що однією з головних причин масштабної пожежі є нелегальні забудови, які розгорнуло місцеве населення у лісистій місцевості.

Про це повідомило BBC.

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Будівництво, яке місцеві жителі здійснювали нелегально в лісистій місцевості, було злочином, який спричинив блокування потенційних шляхів евакуації людей,
– зауважив Камменос.

Зазначається, що під час поїздки Камменоса до постраждалих районів його зустріли роздратовані жителі, які звинуватили міністра в тому, що він залишив їх напризволяще. 

Нагадаємо, що масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія стала некерованою та швидко поширюється до населених пунктів. Уже є десятки загиблих і потерпілих. Головні новини про нищівну пожежу в Греції читайте далі.

Теги: Греція Пожежа
Джерело: 24 Канал
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