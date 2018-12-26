Министр обороны США Меттис обратился с последними словами к военным

Глава Пентагона Джеймс Меттис, который подал в отставку, выступил с последними словами перед американскими военными и поздравил их с Рождеством.

Об этом сообщило издание The New York Post.

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Меттис отметил, что с момента основания США, американские военные не всегда имели возможность отпраздновать Рождество, поскольку воевали и защищали демократию.

Я хочу поблагодарить всех ребятам, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и хранят веру. Желаю вам счастливого Рождества и да хранит вас Бог,

– заявил Маттис.

Напомним, что министр обороны США Джеймс Меттис уйдет в отставку до конца 2018 года. Это на два месяца раньше, чем предполагалось.