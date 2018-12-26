Міністр оборони США Меттіс звернувся з останніми словами до військових
Керівник Пентагону Джеймс Меттіс, який подав у відставку, виступив з останніми словами перед американськими військовими і привітав їх з Різдвом.
Про це повідомило видання The New York Post.
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Меттіс зазначив, що з моменту заснування США, американські військові не завжди мали змогу відсвяткувати Різдво, оскільки воювали і захищали демократію.
Я хочу подякувати усім хлопцям і дівчатам, які тримають лінію оборони в 2018 році на суші, в морі або повітрі, і зберігають віру. Бажаю вам щасливого Різдва і нехай береже вас Бог,
– заявив Меттіс.
Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку до кінця 2018 року. Це на два місяці раніше, аніж передбачалося.