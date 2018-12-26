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      Міністр оборони США Меттіс звернувся з останніми словами до військових

      85 Читать новость на русском
      Джеймс Меттіс
      Джеймс Меттіс / Фото з відкритих джерел

      Керівник Пентагону Джеймс Меттіс, який подав у відставку, виступив з останніми словами перед американськими військовими і привітав їх з Різдвом.

      Про це повідомило видання The New York Post.

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      Меттіс зазначив, що з моменту заснування США, американські військові не завжди мали змогу відсвяткувати Різдво, оскільки воювали і захищали демократію.

      Я хочу подякувати усім хлопцям і дівчатам, які тримають лінію оборони в 2018 році на суші, в морі або повітрі, і зберігають віру. Бажаю вам щасливого Різдва і нехай береже вас Бог,
      – заявив Меттіс.

      Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку до кінця 2018 року. Це на два місяці раніше, аніж передбачалося.

      Теги: Новини політики Новини США Пентагон
      Джерело: 24 Канал
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