Міністр оборони США Меттіс звернувся з останніми словами до військових

Керівник Пентагону Джеймс Меттіс, який подав у відставку, виступив з останніми словами перед американськими військовими і привітав їх з Різдвом.

Про це повідомило видання The New York Post.

Читайте також: Якщо Росія і нападе на Україну ​– то вже після виборів, – екс-представник Пентагону

Меттіс зазначив, що з моменту заснування США, американські військові не завжди мали змогу відсвяткувати Різдво, оскільки воювали і захищали демократію.

Я хочу подякувати усім хлопцям і дівчатам, які тримають лінію оборони в 2018 році на суші, в морі або повітрі, і зберігають віру. Бажаю вам щасливого Різдва і нехай береже вас Бог,

– заявив Меттіс.

Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс піде у відставку до кінця 2018 року. Це на два місяці раніше, аніж передбачалося.