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      Глава Пентагона Мэттис уйдет в отставку раньше, чем предполагалось

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      Глава Пентагона Маттис уйдет в отставку раньше, чем предполагалось
      Глава Пентагона Маттис уйдет в отставку раньше, чем предполагалось / Фото из открытых источников

      Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку до конца 2019 года. Это на два месяца раньше, чем предполагалось.

      Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

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      Дональд Трамп написал, что с 1 января Пентагон возглавит заместитель министра обороны Патрик Шанахан.

      Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года получит должность исполняющего обязанности министра обороны,
      – добавил Трамп.

      Более того, президент США написал, что у Патрика большой список достижений: он был заместителем, а также работал в компании Boeing. Трамп добавил, что он будет замечательным!".

      Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Пентагон
      Источник: 24 канал
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