Глава Пентагона Мэттис уйдет в отставку раньше, чем предполагалось
Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку до конца 2019 года. Это на два месяца раньше, чем предполагалось.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Читайте также: Трамп и Путин могли договориться о Сирии и Украине?
Дональд Трамп написал, что с 1 января Пентагон возглавит заместитель министра обороны Патрик Шанахан.
Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года получит должность исполняющего обязанности министра обороны,
– добавил Трамп.
Более того, президент США написал, что у Патрика большой список достижений: он был заместителем, а также работал в компании Boeing. Трамп добавил, что он будет замечательным!".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.