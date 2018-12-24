Глава Пентагона Мэттис уйдет в отставку раньше, чем предполагалось

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку до конца 2019 года. Это на два месяца раньше, чем предполагалось.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

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Дональд Трамп написал, что с 1 января Пентагон возглавит заместитель министра обороны Патрик Шанахан.

Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года получит должность исполняющего обязанности министра обороны,

– добавил Трамп.

Более того, президент США написал, что у Патрика большой список достижений: он был заместителем, а также работал в компании Boeing. Трамп добавил, что он будет замечательным!".

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.