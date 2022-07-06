Позиции Джонсона сыплются, – аналитик объяснил, есть ли риски для Украины
Кресло Бориса Джонсона, постоянно помогающего Украине, "пошатнулось". В правительстве Великобритании не все довольны действиями премьер-министра, должности оставили уже несколько министров и не только.
Джонсона могут "сбросить"
Так что в целом ситуация у друга Украины сейчас сложная. Об этом 24 каналу сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
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По его словам, партию оставили не только министр здравоохранения Саджид Давид, финансов – Риши Сунак, министр по делам детей – Уилл Куинс. Однако с момента их отставки еще 20 – 25 министров, заместителей тоже уволились.
Кроме этого, ушли с должностей многие функционеры Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон.
По сути, сейчас у него разворачивается сложнейший политический кризис. Его могут отправить в отставку. Поэтому позиции Джонсона сыпятся,
– сказал Краев.
Однако, как добавил аналитик, всеобщего британского отношения и объема помощи Украине это не изменит, как бы это цинично ни звучало. Джонсон успел задать проукраинский тренд.
Вотум недоверия для Джонсона
- В начале июня консервативная партия Великобритании могла объявить Борису Джонсону вотум недоверия.
- Причиной называли то, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии с нарушением карантинных ограничений.
- За голосование о вотуме недоверия Борису Джонсону удалось собрать более 50 голосов. Назначили его на вечер 6 июня в Палате общин.
- Голосов для вотума недоверия не хватило. Так, Джонсон остался в должности.
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