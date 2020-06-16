Членов Кабинета Министров при увольнении с должности в Верховной Раде планируют обязать на пленарном заседании парламента отчитываться о проделанной работе.

За принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета Министров Украины" проголосовали 258 народных депутатов. Об этом сообщило издание УНИАН.

Интересно Получится ли спасти культуру: Рада проголосовала за ключевой законопроект

Что предлагают в законопроекте

► Закрепить обязанность члена Кабмина присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении на заседании комитета Верховной Рады и на пленарном заседании.

► Урегулировать порядок представления такого отчета. Законопроектом предусмотрено закрепить право представителя Комитета ВР, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабмина, на выступление при рассмотрении этого вопроса Верховной Радой.

► Дополнить Регламент ВР предписаниями, которые регулируют процедуры назначения и увольнения Верховной Радой министра обороны, министра иностранных дел. Порядок назначения на должности членов Кабинета министров по представлению премьер-министра, прекращение полномочий Кабинета министров, премьер-министра и других членов правительства.

Однако народные депутаты отметили, что такие изменения надо вносить в закон О Кабинете министров, а не в Регламент ВР.

Как будет происходить отставка

Парламент решает вопрос об отставке, увольнении с должности или досрочном прекращении полномочий члена правительства в течение 10 дней со дня поступления личного заявления члена правительства, принятие резолюции недоверия Кабмину, внесение премьер-министром или президентом соответствующего представления или поступления медицинского заключения лечебного учреждения.

Одновременно с подачей заявления об отставке член правительства подает в Верховную Раду письменный отчет о своей деятельности на посту члена правительства за период со дня вступления в должность и до дня подписания им заявления об отставке.

Кто рассматривает заявление

Заявление об отставке чиновника и его отчет рассматривает комитет, к которому относится предварительное рассмотрение вопроса об увольнении соответствующего члена правительства с должности.

Во время рассмотрения вопроса об увольнении чиновник принимает участие в пленарном заседании ВР и ему предоставляется возможность ответить на вопросы депутатов, в том числе отчет о своей деятельности.

Читайте также Верховная Рада внесла в повестку дня законопроект о референдуме

Перед принятием решения по результатам рассмотрения вопроса об увольнении с должности чиновника на пленарном заседании Верховная Рада заслушивает отчет. Решение об увольнении правительства, премьера и других членов Кабмина принимается Верховной Радой открытым поименным голосованием в форме постановления большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Увольнение членов Кабинета Министров

В законе "О комитетах Верховной Рады Украины" планируется установить, что заявление об отставке члена Кабинета министров украины (кроме премьер-министра) и отчет члена Кабмина рассматривается комитетом.

Перед принятием решения по результатам рассмотрения этого вопроса комитет заслушивает отчет соответствующего члена Кабинета Министров. При отсутствии на заседании комитета рассмотрение вопроса откладывается до следующего заседания.

В случае повторного неприбытия соответствующего члена правительства на заседание председатель комитета зачитывает соответствующий отчет самостоятельно. После этого комитет рассматривает вопрос об отставке соответствующего члена Кабмина.