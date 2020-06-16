Членів Кабінету Міністрів при звільненні з посади у Верховній Раді планують зобов’язати на пленарному засіданні парламенту звітувати про виконану роботу.

За ухвалення в першому читанні проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України" проголосували 258 народних депутатів. Про це повідомило видання УНІАН.

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Що пропонують в законопроєкті

► Закріпити обов'язок члена Кабміну бути присутнім і звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення на засіданні комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні.

► Врегулювати порядок подання такого звіту. Законопроєктом передбачено закріпити право представника комітету ВР, до відання якого належить питання про звільнення члена Кабміну, на виступ під час розгляду цього питання Верховною Радою.

► Доповнити Регламент ВР приписами, які врегульовують процедури призначення та звільнення Верховною Радою міністра оборони, міністра закордонних справ. Порядок призначення на посади членів Кабінету міністрів за поданням прем’єр-міністра, припинення повноважень Кабінету міністрів, прем’єр-міністра та інших членів уряду.

Проте народні депутати наголосили, що такі зміни треба вносити в закон про Кабінет міністрів, а не в Регламент ВР.

Як відбуватиметься відставка

Парламент розв'язує питання про відставку, звільнення з посади чи дострокове припинення повноважень члена уряду впродовж 10 днів з дня надходження особистої заяви члена уряду, прийняття резолюції недовіри Кабміну, внесення прем'єр-міністром чи президентом відповідного подання чи надходження медичного висновку лікувального закладу.

Одночасно з поданням заяви про відставку член уряду подає до Верховної Ради письмовий звіт про свою діяльність на посаді члена уряду за період з дня набуття повноважень та до дня підписання ним заяви про відставку.

Хто розглядає заяву

Заяву про відставку урядовця і його звіт розглядає комітет. До якого належить попередній розгляд питання про звільнення відповідного члена уряду з посади.

Під час розгляду питання про звільнення урядовець бере участь у пленарному засіданні ВР і йому надається можливість відповісти на запитання депутатів, у тому числі щодо звіту про свою діяльність.

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Перед прийняттям рішення за результатами розгляду питання про звільнення з посади урядовця на пленарному засіданні Верховна Рада заслуховує звіт. Рішення про звільнення уряду, прем'єра та інших членів Кабміну приймається Верховною Радою відкритим поіменним голосуванням у формі постанови більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Звільнення членів Кабінету Міністрів

У законі "Про комітети Верховної Ради України" планується встановити, що заява про відставку члена Кабінету міністрів (крім прем’єр-міністра) та звіт члена Кабміну розглядається комітетом.

Перед прийняттям рішення за результатами розгляду цього питання комітет заслуховує звіт відповідного члена Кабінету Міністрів. За відсутності на засіданні комітету розгляд питання відкладається до наступного засідання.

У разі повторного неприбуття відповідного члена уряду на засідання голова комітету зачитує відповідний звіт самостійно. Після цього комітет розглядає питання про відставку відповідного члена Кабміну.