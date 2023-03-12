"Гибридный трибунал" для России: о чем договаривались министры юстиции ЕС в Брюсселе

В Совете Европейского союза министры юстиции обсудили состояние борьбы с безнаказанностью по военным преступлениям, совершенным Россией во время войны в Украине, и наказание за нарушение санкций ЕС. Также одним из главных вопросов было рассмотрение вариантов создания международного трибунала.

Детальнее о договоренностях министров юстиции стран ЕС рассказывает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Преступники должны нести ответственность

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что создание Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины – это прогресс в судебной сфере. Этот центр будет связан с Совместной следственной группой в ближайшее время и начнет свою работу летом 2023 года. По словам министра, этот орган облегчит сбор доказательств военных преступлений для будущих судебных процессов.

Мы считаем, что Международный Конституционный Суд должен играть центральную роль, и Еврокомиссия продолжит оказывать полную поддержку его работе при параллельных обсуждениях различных механизмов судебного преследования на основе документа о вариантах с нашими международными партнерами,

– добавил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Европейский чиновник подчеркнул, что президентство Швеции и ЕС продолжит поддерживать Украину. В частности, министры юстиции твердо стоят на своем обязательстве внести свой вклад в обеспечение полной ответственности за преступления, совершенные во время войны в Украине.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс добавил, что международные партнеры поддерживают Украину в том, что преступники должны быть привлечены к ответственности. В частности, речь идет о депортации детей из Украины, доказательств этого преступления становится все больше.

"Разрешите мне заверить вас, что мы не оставим камня на камне, чтобы задержать виновных в этих преступлениях", – сказал член Еврокомиссии.

Отметим, согласно данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 10 марта 2023 года зарегистрированы 73 502 военных преступления, совершенных Россией во время войны в Украине.

Россия понесет финансовую ответственность

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что вопрос о возмещении ущерба является неотъемлемой частью, когда речь идет об обеспечении справедливости. Еврокомиссия поддерживает создание Международного реестра ущербов.

Такой реестр позволит нам получить доказательства от граждан относительно причиненного материального ущерба в одном центральном месте. Тогда мы точно будем знать, за что Россия несет финансовую ответственность. Когда дело дойдет до оплаты, то она будет очень высока,

– подчеркнул член Еврокомиссии.

Кроме того, в ЕС обсуждают, как могут использоваться замороженные российские активы как источник финансовых ресурсов. Их можно было бы инвестировать в Украину и потратить на возмещение ущерба. В любом случае это подчеркивает необходимость эффективной реализации всех санкций.

Отметим, по данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате полномасштабной войны Россия нанесла ущерб и разрушения на 600–750 миллиардов долларов по состоянию на начало 2023 года.

Наказание за нарушение санкций

Кроме того, во время заседания Совета ЕС министры обсудили новую директиву о нарушении санкций. По словам министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера, существует мощная поддержка среди государств-членов по этому предложению.

Я проинформировал министров о переговорах по директиве и о возвращении и конфискации активов. Мы делаем хорошие успехи в этих переговорах, и, договорившись, получим большое влияние на финансы преступных организаций,

– сказал министр.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс добавил, что замороженные активы могут быть потрачены на восстановление Украины.

Отметим, в декабре прошлого года Еврокомиссия предложила сделать нарушение санкций Евросоюза уголовным преступлением на всей территории ЕС. Директива будет включать в себя точные определения уголовных преступлений, связанных с нарушением ограничительных мер ЕС. Согласно предложению, все государства-члены блока будут иметь одинаковый уровень штрафов, это закроет имеющиеся юридические лазейки и усилит сдерживающий эффект нарушения санкций ЕС.

ЕК предложила считать уголовным правонарушением предоставление средств или экономических ресурсов доступным или в пользу определенного лица, организации или органа; не замораживание этих средств; осуществление операций с третьими странами, запрещенными или ограниченными ограничительными мерами ЕС; торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена, и прочее.

Наказание будет зависеть от правонарушения. Так, отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в размере не менее пяти лет лишения свободы. В то же время, компаниям придется заплатить штрафы в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица за год.

Международный трибунал: специальный или гибридный

В Европейском Союзе продолжают рассматривать разные варианты создания трибунала для наказания военных преступников. Среди вариантов есть и "гибридный трибунал", предусматривающий трибунал, основанный на украинском законодательстве и одобренный/поддержанный Генеральной Ассамблеей ООН.

Еще во время общения с журналистами во Львове еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс дал понять, что тема "гибридного трибунала" все еще актуальна в европейских институциях. Однако для создания такого органа ЕС должен получить поддержку большинства международного сообщества.

На вопросы корреспондентки 24 Канала министр юстиции Швеции и член Еврокомиссии заявили, что рассматриваются все варианты возможного трибунала.

В настоящее время больше идет дискуссия о том, как это будет сделано практическим и эффективным способом. Насколько я понимаю, подход государств-членов очень открыт и прагматичен. В любом случае это сработает,

– ответил министр юстиции Швеции.

По его словам, шведское президентство в Совете ЕС отметило важность национальных судов и универсальной юрисдикции как части стратегии, которая позаботится о различных аспектах военных преступлений.

Еврокомиссар добавил, что ЕС работает с самого начала полномасштабной войны над военными преступлениями и, возможно, геноцидом. Член Еврокомиссии заявил, что сейчас есть три уровня возможных решений, а "гибридный трибунал" может стать "бронзовым решением".

"Золотым решением" для уполномоченного по юстиции является Международный уголовный суд, и Украине будет важно ратифицировать устав, чтобы принять участие в МКС. "Я призвал государства-члены ЕС продолжать работать над внесением изменений в некоторые компетенции МКС по всем видам ситуаций, связанных с преступлением агрессии", – заявил Рейндерс.

Еврокомиссар назвал запрос Украины по специальному трибуналу "серебряным решением" и подчеркнул, что ЕС открыт для обсуждения и обмена взглядами. Рейндерс заметил, что есть предложения перейти на третий уровень решений – "гибридный трибунал". Это предложение еврокомиссар назвал "бронзовым".

Мы очень открыты для прагматичного подхода, и мы посмотрим, какое решение будет иметь очень широкую поддержку, ведь чтобы идти дальше, для нас очень важна международная поддержка, возможно даже в Генеральной Ассамблее ООН,

– ответил еврокомиссар.

По словам представителя Еврокомиссии, "гибридный трибунал" уже использовался в прошлом.

Хотя детали "гибридного трибунала" не разглашаются, Киев выступает против создания такого органа. Офис Президента официально заявил о неприемлемости идеи создания так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступлений агрессии России.

По словам главы ОП Андрея Ермака, Украина стремится к наказанию руководства России за решение о вооруженной агрессии против Украины, и самый быстрый путь к этому – это создание специального трибунала.

В Украине считают, что альтернативный "гибридный трибунал" может не привлечь кремлевскую верхушку к ответственности.

Новый риск – то, что некоторые страны высказываются в пользу гибридного трибунала, который неприемлем. Почему гибридный трибунал неприемлем? Потому что он не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с Путина, Лаврова и Мишустина. Это – главная проблема гибридного проекта,

– сказал Ермак.

Американский юрист и ученый Дженнифер Трахан в своей статьи заметила, что гибридный трибунал в рамках украинской судебной системы, вероятно, обеспечит иммунитет высшего российского руководства от ответственности. Кроме того, приговоры украинских судей или смешанной коллегии не будут иметь такого авторитетного веса, как решение всего международного трибунала, созданного в рамках системы ООН.

20 марта в Лондоне состоится встреча министров юстиции со всего мира для поддержки Международного уголовного суда в расследовании военных преступлений России в Украине. Создание трибунала также будет на повестке дня.

Отметим, что Британия также выступает за создание "гибридного трибунала", противником которого является Украина. Соединенное Королевство считает, что трибунал не должен быть международным, а "интегрированным в национальную систему правосудия Украины с международными элементами".