Оружие для Украины: в Копенгагене проходит встреча министров обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Украины Алексей Резников и Дании Мортен Бодсков встретились в Копенгагене. Они обсудят противодействие российской агрессии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Отметили, что будет разрабатываться план предоставления Украине долговременной финансовой и военной помощи.

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Оружие для Украины

Во время встречи в медиа (в частности, Reuters и CNN) сообщили, что министр обороны Великобритании заявил о предоставлении Украине дополнительных реактивных систем залпового огня и боеприпасов. Уоллес отметил, что вооружение будет попадать в цели на расстоянии до 80 километров.

Воллес также сказал, что новый транш военной помощи позволит ВСУ эффективнее защищаться от российской агрессии. Кроме того, дальнобойную артиллерию можно применять неизбирательно.

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Расширение "Рамштайна"

Представитель Минобороны Германии Арно Колац отметил, что Копенгаген будет отличаться от формата "Рамштайн", предусматривающего краткосрочную помощь. Он станет расширенным его продолжением.

В Копенгагене также обсудят обучение украинских военных. Арно Колац пообещал, что Германия будет поддерживать Украину.

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В формате "Рамштайн" прошли уже 4 встречи. Их проводят регулярно, чтобы координировать военную помощь