Министры обороны стран НАТО и ЕС проведут экстренную встречу по Украине
16 марта 2022 , 10:55Читати новину українською
Источник:UK Delegation to NATO
Министры обороны стран-членов НАТО встретятся на совещании по российскому вторжению в Украину. На встрече также будут присутствовать министры обороны Финляндии, Швеции, Грузии и Украины.
Министры обороны Североатлантического альянса и министры ЕС вместе с несколькими другими странами будут обсуждать полномасштабное вторжение России на территорию Украины.
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По сообщению британской делегации в НАТО, также министры обсудят долгосрочные последствия войны для НАТО.
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