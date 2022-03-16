Министры обороны стран НАТО и ЕС проведут экстренную встречу по Украине

16 марта 2022 , 10:55
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UK Delegation to NATO

Министры обороны стран-членов НАТО встретятся на совещании по российскому вторжению в Украину. На встрече также будут присутствовать министры обороны Финляндии, Швеции, Грузии и Украины.

Министры обороны Североатлантического альянса и министры ЕС вместе с несколькими другими странами будут обсуждать полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

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По сообщению британской делегации в НАТО, также министры обсудят долгосрочные последствия войны для НАТО.

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Автор: Ярослава Прадід