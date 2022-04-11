Минэкономики запустило чат-бот о трудовых отношениях в условиях войны

Министерство экономики Украины запустило чат-бот @TrudEconomBot в Telegram.

Министерство экономики Украины запустило чат-бот @TrudEconomBot в Telegram. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Теперь информацию о трудовых отношениях в условиях военного положения можно получить с помощью нескольких кликов", – подчеркнула она.

Как информирует Свириденко, чат-бот ответит на вопросы относительно оформления на работу и увольнения с нее, о режиме рабочего времени, отпуске, оплате труда, гарантиях для защитников Украины, ведении документации и представлении отчетности, проверке и ответственности за нарушения.

"Благодаря @TrudEconomBot украинцы ознакомятся с новым трудовым законодательством и найдут для себя самые оптимальные пути адаптации к реалиям военной экономики", – отметила министр.

Свириденко подчеркнула, что для правительства сегодня одна из приоритетных задач – максимально обеспечить работой всех трудоспособных граждан, чтобы восстановить экономическую активность страны и повысить ее способность сопротивляться врагу.

Ранее первая вице-премьер-министр отметила также, что в условиях военного положения правительство приняло постановление, которое дает возможность торговым сетям привлекать льготные кредиты на сумму до 1 млрд гривен на один год под 5%.