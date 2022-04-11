Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Тепер інформацію про трудові відносини в умовах воєнного стану можна отримати за допомогою кількох кліків", – підкреслила вона.

Як інформує Свириденко, чат-бот дасть відповіді на питання щодо оформлення на роботу та звільнення з неї, про режим робочого часу, відпустки, оплату праці, гарантії для оборонців України, ведення документації та подання звітності, перевірки та відповідальність за порушення.

"Завдяки @TrudEconomBot українці будуть обізнаними з новим трудовим законодавством та знайдуть для себе найоптимальніші шляхи адаптації до реалій воєнної економіки", – зазначила міністерка.

Свириденко наголосила, що для уряду сьогодні одне з пріоритетних завдань – максимально забезпечити роботою усіх працездатних громадян, щоб відновити економічну активність країни та підвищити її здатність чинити опір ворогу.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка зазначала також, що в умовах воєнного стану уряд ухвалив постанову, яка дає можливість торговельним мережам залучати пільгові кредити на суму до 1 млрд гривень на один рік під 5%.