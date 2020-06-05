Минюст хочет продавать тюрьмы: что это означает
В Раде зарегистрировали законопроект, который позволит продать не привлеченные тюрьмы. Полученные деньги Минюст планирует использовать на строительство новых тюрем.
Министерство юстиции вместе с группой нардепов внесло в Верховную Раду законопроект №3591. Его принятие даст возможность продавать не привлеченные тюрьмы, сообщил в фейсбуке глава Минюста Денис Малюська.
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Законопроект позволит использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры,
– написал Малюська.
По его словам, в бюджете нет денег на реформу тюрем. Поэтому финансирование министерство ищет самостоятельно.
Продажа тюрем даст такие возможности
- вынести старые СИЗО за пределы городов или в промзону;
- повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав;
- уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствию потребности в постоянных ремонтах.
Какие тюрьмы будут продавать и что интересует покупателей
- Малюська также заверил, чтоб будут продавать только "замороженные" тюрьмы. Поэтому это не означает массовых освобождений осужденных. Хотя в будущем и планируют уменьшить количество осужденных, отменив такой термин как "ограничение свободы".
- Министр добавил, что сами по себе здания старых тюрем покупателей не заинтересуют. Ценна земля под ними, особенно под теми, что расположены в центральных частях крупных городов.
Обратите внимание! В мае Минюст объявил об открытии платных камер в украинских СИЗО. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что против таких камер, ведь это дискриминация.