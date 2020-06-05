В Раде зарегистрировали законопроект, который позволит продать не привлеченные тюрьмы. Полученные деньги Минюст планирует использовать на строительство новых тюрем.

Министерство юстиции вместе с группой нардепов внесло в Верховную Раду законопроект №3591. Его принятие даст возможность продавать не привлеченные тюрьмы, сообщил в фейсбуке глава Минюста Денис Малюська.

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Законопроект позволит использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры,

– написал Малюська.

По его словам, в бюджете нет денег на реформу тюрем. Поэтому финансирование министерство ищет самостоятельно.

Продажа тюрем даст такие возможности

вынести старые СИЗО за пределы городов или в промзону;

повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав;

уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствию потребности в постоянных ремонтах.

Какие тюрьмы будут продавать и что интересует покупателей

Малюська также заверил, чтоб будут продавать только "замороженные" тюрьмы . Поэтому это не означает массовых освобождений осужденных. Хотя в будущем и планируют уменьшить количество осужденных, отменив такой термин как "ограничение свободы".

. Поэтому это не означает массовых освобождений осужденных. Хотя в будущем и планируют уменьшить количество осужденных, отменив такой термин как "ограничение свободы". Министр добавил, что сами по себе здания старых тюрем покупателей не заинтересуют. Ценна земля под ними, особенно под теми, что расположены в центральных частях крупных городов.

Обратите внимание! В мае Минюст объявил об открытии платных камер в украинских СИЗО. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что против таких камер, ведь это дискриминация.