У Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить продати незалучені тюрми. Отримані гроші Мін'юст планує використовувати на будівництво нових в’язниць.

Міністерство юстиції разом з групою нардепів внесло до Верховної Ради законопроєкт №3591. Його ухвалення дасть можливість продавати незалучені в'язниці, повідомив у фейсбуці очільник Мін'юсту Денис Малюська.

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Законопроєкт дозволить використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури,

– написав Малюська.

За його словами, у бюджеті немає грошей на реформу тюрем. Тому фінансування міністерство шукає самостійно.

Продаж тюрем дасть такі можливості

винести старі СІЗО за межі міст або у промзону;

підвищити стандарти утримання ув’язнених та дотримання їхніх прав;

зменшити витрати на поточне утримання СІЗО завдяки енергоефективності та відсутності потреби у постійних ремонтах.

Які тюрми продаватимуть та що цікавить покупців

Малюська також запевнив, що продаватимуть тільки "заморожені" тюрми . Тому це не означає масових звільнень засуджених. Хоча в майбутньому і планують зменшити кількість засуджених, скасувавши такий термін як "обмеження волі".

. Тому це не означає масових звільнень засуджених. Хоча в майбутньому і планують зменшити кількість засуджених, скасувавши такий термін як "обмеження волі". Міністр додав, що самі по собі будівлі старих в'язниць покупців не зацікавлять. Цінною є земля під ними, особливо під тими, що розташовані у центральних частинах великих міст.

Зверніть увагу! У травні Мін'юст оголосив про відкриття платних камер в українських СІЗО. Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що проти таких камер, адже це дискримінація.