Европейский суд по правам человека требует, чтобы правительство Грузии сообщило о состоянии здоровья экс-президента. Дедлайн – 24 ноября 2021 года.

Заметьте Посол Грузии отказался от встречи с Денисовой по поводу Саакашвили

Заявление врача Саакашвили

Саакашвили перевезли в Глданскую тюрьму. По словам уполномоченной Верховной Рады Людмилы Денисовой, во время этапирования Саакашвили избили сотрудники тюрьмы. Это еще больше осложнило самочувствие политика.

Врач Николоз Кипшидзе заявил, что во время осмотра заметил на теле политика повреждения.

Был внешний осмотр. Есть повреждения, о которых я не буду говорить. Я видел повреждения на разных частях тела,

– отметил Кипшидзе.

Кроме того, медик подчеркнул, что анализы Саакашвили ухудшились. В то же время политик отказывается принимать лекарства.

Заметьте! Андрей Садовый написал письмо Саакашвили. Мэр Львова призвал политика прекратить голодовку. Садовый подчеркнул: "Ты нужен нам живым и здоровым". Саакашвили поблагодарил за поддержку и выразил надежду как можно быстрее вернуться в Украину.