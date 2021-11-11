Європейський суд із прав людини вимагає, щоб уряд Грузії повідомив про стан здоров'я експрезидента. Дедлайн – 24 листопада 2021 року.

Зауважте Посол Грузії відмовився від зустрічі з Денісовою щодо Саакашвілі

Заява лікаря Саакашвілі

Саакашвілі перевезли до Глданської тюрми. За словами уповноваженої Верховної Ради Людмили Денісової, під час етапування Саакашвілі побили співробітники в'язниці. Це ще більше ускладнило самопочуття політика.

Лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що під час огляду помітив на тілі політика пошкодження.

Був зовнішній огляд. Є пошкодження, про які я не говоритиму. Я бачив пошкодження на різних частинах тіла,

– зазначив Кіпшидзе.

Окрім того, медик наголосив, що аналізи Саакашвілі погіршилися. Водночас політик відмовляється приймати ліки.

Зауважте! Андрій Садовий написав листа Саакашвілі. Мер Львова закликав політика припинити голодування. Садовий наголосив: "ти потрібен нам живим і здоровим". Саакашвілі подякував за підтримку та висловив сподівання якнайшвидше повернутися в Україну.