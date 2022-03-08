Минкульт объединился в информационный полк – ₩AW: War Against War

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с украинскими креативщиками и журналистами объединился в информационный полк ₩AW. Полное название – War Against War.

Эти информационные войска будут создавать видео и тексты на разных языках, которые будут рассчитаны на разную аудиторию: мир, Украина, Россия.

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Минкульт объединился в информационный полк – ₩AW

Волонтеры из разных сфер создают и генерируют огромное количество информации для украинцев. Таким образом они усиливают Информационное сопротивление Украины и показывают правду мира.

Сейчас каждый ролик или фото – это поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий России в отношении Украины.

Мы должны увеличивать их количество, чтобы не оставить врагу ни единого шанса на пропагандистскую ложь,

– говорится в сообщении.

Деятельность ₩AW авторизована офисом президента и МКИП, поэтому вся информация на их ресурсах не может содержать ложных обращений или пропаганды.

Ткаченко призвал украинцев распространять ролики и тексты на всех доступных площадках.

Где можно подписаться

Инстаграм — https://instagram.com/waw_war_against_war

— https://instagram.com/waw_war_against_war Канал в телеграме — https://t.me/WAW_WarAgainstWar

— https://t.me/WAW_WarAgainstWar ₩AW на сайте МКИП — https://war-info.mkip.gov.ua (https://war-info.mkip.gov.ua/)

— https://war-info.mkip.gov.ua (https://war-info.mkip.gov.ua/) YouTube МКИП — https://www.youtube.com/c/MipGovUa

— https://www.youtube.com/c/MipGovUa ₩AW Плейлист на ютубе МКИП — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR

Кроме того, есть контактная форма для всех, у кого есть возможность способствовать дистрибуции видеоконтента: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

А также контактная форма для креативных команд, желающих сотрудничать с ₩AW: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6

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