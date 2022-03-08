Ці інформаційні війська створюватимуть відео та тексти різними мовами, які будуть розраховані на різну аудиторію: світ, Україна, Росія.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Мінкульт об'єднався в інформаційний полк – ₩AW

Волонтери з різних сфер створюють й генерують шалену кількість інформації для українців. У такий спосіб вони посилюють інформаційний спротив України та показують правду світу.

Нині кожен ролик або фото – це підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Росії щодо України.

Ми маємо збільшувати їхню кількість аби не залишити ворогу жодного шансу на пропагандистську брехню,

– йдеться у повідомленні.

Діяльність ₩AW авторизована Офісом президента і МКІП, отож вся інформація на їх ресурсах не може містити неправдивих звернень чи пропаганди.

Ткаченко закликав українців поширювати ролики та тексти на всіх доступних майданчиках.

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Крім того, є контактна форма для всіх, у кого є можливість сприяти дистрибуції відеоконтенту: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

А також контактна форма для креативних команд, які бажають співпрацювати з ₩AW: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6

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