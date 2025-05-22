Проводили свадьбы и дни рождения, – Минкульт о жалобе "Софии Киевской" к Зеленскому

Работники Национального заповедника "София Киевская" написали открытое письмо к президенту Зеленскому, в котором пожаловались на давление со стороны Минкульта. Музейщики заявили, что проверки министерства мешают нормальной работе учреждения.

Также они попросили продлить контракт с Нелей Куковальской, которую отстранили от обязанностей, когда она была на больничном, передает 24 Канал.

Смотрите также В Киево-Печерской лавре сменилось руководство: в Минкульте объяснили такой шаг

В Минкульте отреагировали на жалобу

Сотрудники музея рассказали, что первая проверка Госаудитслужбы не выявила нарушений. Однако впоследствии Минкульт инициировал еще две, которые дестабилизируют работу заведения.

Во время встречи с журналистами председатель проверочной комиссии от Минкульта Алексей Жуков объяснил, что проверки в "Софии Киевской" начались из-за якобы проведения незаконных мероприятий на платной основе на территории заповедника.

По словам Жукова, 18 апреля 2025 года на территории заповедника играли свадьбу. На следующий день проходило подобное мероприятие. На основании приказа министра сделали рабочую группу для проверки этого факта и других, которые могут быть выявлены.

Журналист Interfax сообщил, что пару недель назад в заповеднике проводилось платное партийное событие. Жуков заметил, что он об этом ничего не знает. "Нам просто неизвестно, какие мероприятия проводит в большинстве случаях заповедник. Мы узнаем об этом постфактум", – сказал чиновник.

Он объяснил, что есть только 5 видов деятельности, которые может проводить "София Киевская". Однако, все свадьбы, дни рождения и партийные мероприятия проводились как "культурно-просветительские мероприятия".

В Минкульте также отметили, что проводить мероприятия в позднее время, когда нет работников является нарушением. Нарушением и является употребление алкоголя на территории Софии. В то же время там спокойно действует ресторан.

Жуков подчеркнул, что комиссия до сих пор работает. Она сталкивается с определенным сопротивлением со стороны заповедника по получению определенных документов и объяснений.

Ожидается, что работа комиссии будет продолжена. После ее выводов Министр культуры примет решение о восстановлении Куковальской в должности.