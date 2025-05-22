Також вони попросили продовжити контракт з Нелею Куковальською, яку відсторонили від обов'язків, коли вона була на лікарняному, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києво-Печерській лаврі змінилося керівництво: у Мінкульті пояснили такий крок

У Мінкульті відреагували на скаргу

Співробітники музею розповіли, що перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень. Однак згодом Мінкульт ініціював ще дві, які дестабілізують роботу закладу.

Під час зустрічі із журналістами голова перевірчої комісії від Мінкульту Олексій Жуков пояснив, що перевірки у "Софії Київській" розпочалися через нібито проведення незаконних заходів на платній основі на території заповідника.

За словами Жукова, 18 квітня 2025 року на території заповідника грали весілля. Наступного дня проходив подібний захід. На підставі наказу міністра зробили робочу групу для перевірки цього факту та інших, які можуть бути виявлені.

Журналіст Interfax повідомив, що пару тижнів тому у заповіднику проводилася платна партійна подія. Жуков зауважив, що він про це нічого не знає. "Нам просто невідомо, які заходи проводить в більшості випадках заповідник. Ми дізнаємося про це постфактум", – сказав чиновник.

Він пояснив, що є лише 5 видів діяльності, які може проводити "Софія Київська". Однак, усі весілля, дні народження та партійні заходи проводилися як "культурно-просвітницькі заходи".

У Мінкульті також наголосили, що проводити заходи у пізній час, коли немає працівників є порушенням. Порушенням і є вживання алкоголю на території Софії. Водночас там спокійно діє ресторан.

Жуков зауважив, що комісія досі працює. Вона стикається з певним спротивом з боку заповідника щодо отримання певних документів та пояснень.

Очікується, що робота комісії буде продовжена. Опісля її висновків Міністр культури ухвалить рішення щодо поновлення Куковальскої на посаді.