Також колектив заповідника просить продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її, як йдеться у листі, відсторонили від виконання обов'язків, поки вона перебувала на лікарняному, передає 24 Канал.

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На що скаржаться музейники

Працівники розповідають, що у заповіднику з грудня 2024 року тривають перевірки, які дестабілізують роботу установи. Кажуть, що перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень. Однак згодом Мінкульт ініціював ще дві.

Музейники скаржаться, що ці нові перевірки заважають їм працювати. Замість того, аби займатися своїми прямими обов'язками, вони змушені нескінченно надавати пояснення, довідки, копії документів. Лише на потреби третьої перевірки було виготовлено понад 3 тисячі сторінок копій документів.

У листі зазначається, що робочий час і зусилля працівників витрачається даремно. Цей втрачений час міг би піти "на вирішення нагальних питань збереження нашої історико-архітектурної спадщини у цей важкий для всіх нас період війни".

Також музейники обурені відстороненням Нелі Куковальської, яке відбулося під час останньої перевірки. Вона очолює "Софію Київську" з 2000 року.

Президента Зеленського просять підтримали позицію колективу заповідника та продовжити контракт із Куковальською.