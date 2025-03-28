Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Для чого поліція прибула на територію Києво-Печерської лаври

У поліції повідомили, що прибули на територію Національного заповідника "Києва-Печерська лавра", щоб забезпечити правопорядок під час роботи комісії.

Сьогодні, 28 березня, фахівці музейного комплексу розпочнуть планову інспекцію стану ближніх печер, розташованих на території заповідника,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що представники духовенства, які проживають на території Лаври, не чинять перешкод у проведенні перевірки.

Поліція прибула до Ближніх печер Києво-Печерської лаври: дивіться відео

Крім того, у поліції наголосили, що інформація, яка шириться в мережі про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності.

Додамо, що за словами кореспондентки "КИЇВ24" Ірини Коваленко, церковники та священники можуть вільно проходити на територію Лаври, однак відвідувачів та журналістів не пропускають. Правоохоронці пояснили, що для відвідувачів вже 1,5 року немає туди доступу доки ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, що раніше у Києво-Печерській лаврі під час обшуків знайшли церковні календарі з номерами армії Росії. У них було вказано контактні номери різних філій і підрозділів РПЦ, зокрема збройні сили країни-агресорки.