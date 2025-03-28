Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Для чего полиция прибыла на территорию Киево-Печерской лавры

В полиции сообщили, что прибыли на территорию Национального заповедника "Киева-Печерская лавра", чтобы обеспечить правопорядок во время работы комиссии.

Сегодня, 28 марта, специалисты музейного комплекса начнут плановую инспекцию состояния ближних пещер, расположенных на территории заповедника,

– говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что представители духовенства, проживающих на территории Лавры, не оказывают препятствий в проведении проверки.

Полиция прибыла в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры: смотрите видео

Кроме того, в полиции отметили, что информация, которая распространяется в сети о якобы силовом захвате территории заповедника, не соответствует действительности.

Добавим, что по словам корреспондента "КИЕВ24" Ирины Коваленко, церковники и священники могут свободно проходить на территорию Лавры, однако посетителей и журналистов не пропускают. Правоохранители объяснили, что для посетителей уже 1,5 года нет туда доступа пока ведутся следственные действия.

Напомним, что ранее в Киево-Печерской лавре во время обысков нашли церковные календари с номерами армии России. В них были указаны контактные номера различных филиалов и подразделений РПЦ, в частности вооруженные силы страны-агрессора.