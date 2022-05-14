Позицию Министерства по этому вопросу обнародовали 13 мая. То есть через день после обращения части медиасообщества.

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Стране нужен каждый, кто готов бороться

В Минкульте подчеркнули, что конфликтами внутри общества сейчас вызывают беспокойство. Ведь они распространяются информационным пространством в критические времена для Украины.

24 февраля крупные медиагруппы создали единый информационный фронт для борьбы с российской пропагандой. В заявлении подчеркнули, что сопротивление в этой плоскости удачное.

Победа в информационной войне с Россией говорит о том, что идея и реализация были достаточно удачными. Это стало возможным благодаря усилиям всех редакторов, журналистов, ведущих,

– заявили в Министерстве.

Также добавили, что все эти люди из разных медиакомпаний уже третий месяц работают единым фронтом. И это происходит в эфирах, которые продолжаются в режиме 24/7.

Не забыли о том, что было раньше

В заявлении признали, что каналы Медведчука внесли вклад в нынешнюю войну с Россией. Однако считают, что сейчас не время для публичных люстраций и разжигания конфликтов. Речь идет не только о журналистском сообществе, но и о всей стране, которая нуждается в нашем единстве.

Сегодня важно то, кто остался, перешел на сторону Украины и каждый день доказывает свою позицию своим добросовестным трудом. Нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте,

– отметили в Министерстве культуры.

Однако указали еще одну важную деталь – свои полномочия. Они не позволяют Минкульту вмешиваться в кадровую политику каналов и медиагрупп.

Что это было за обращение

Группа украинских журналистов и правозащитников по просили отстранить от участия в национальных телемарафонах часть ведущих. А именно тех, кто якобы распространял в Украине вражескую пропаганду с нарративами Кремля.

Обращение было направлено не только Министерству культуры и информационной политики, но и президенту Украины. В письме отметили, что теперь наше медиапространство имеет шанс очиститься.

О каких ведущих шла речь в заявлении:

Василие Голованове;

Тигране Мартиросяне;

Наташе Влащенко;

Татьяне Гончаровой;

Назаре Довгом;

Владимире Полуеве;

Анне Степанец;

Анастасие Даугуле.

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