Позицию Министерства по этому вопросу обнародовали 13 мая. То есть через день после обращения части медиасообщества.
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Стране нужен каждый, кто готов бороться
В Минкульте подчеркнули, что конфликтами внутри общества сейчас вызывают беспокойство. Ведь они распространяются информационным пространством в критические времена для Украины.
24 февраля крупные медиагруппы создали единый информационный фронт для борьбы с российской пропагандой. В заявлении подчеркнули, что сопротивление в этой плоскости удачное.
Победа в информационной войне с Россией говорит о том, что идея и реализация были достаточно удачными. Это стало возможным благодаря усилиям всех редакторов, журналистов, ведущих,
– заявили в Министерстве.
Также добавили, что все эти люди из разных медиакомпаний уже третий месяц работают единым фронтом. И это происходит в эфирах, которые продолжаются в режиме 24/7.
Не забыли о том, что было раньше
В заявлении признали, что каналы Медведчука внесли вклад в нынешнюю войну с Россией. Однако считают, что сейчас не время для публичных люстраций и разжигания конфликтов. Речь идет не только о журналистском сообществе, но и о всей стране, которая нуждается в нашем единстве.
Сегодня важно то, кто остался, перешел на сторону Украины и каждый день доказывает свою позицию своим добросовестным трудом. Нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте,
– отметили в Министерстве культуры.
Однако указали еще одну важную деталь – свои полномочия. Они не позволяют Минкульту вмешиваться в кадровую политику каналов и медиагрупп.
Что это было за обращение
Группа украинских журналистов и правозащитников по просили отстранить от участия в национальных телемарафонах часть ведущих. А именно тех, кто якобы распространял в Украине вражескую пропаганду с нарративами Кремля.
Обращение было направлено не только Министерству культуры и информационной политики, но и президенту Украины. В письме отметили, что теперь наше медиапространство имеет шанс очиститься.
О каких ведущих шла речь в заявлении:
- Василие Голованове;
- Тигране Мартиросяне;
- Наташе Влащенко;
- Татьяне Гончаровой;
- Назаре Довгом;
- Владимире Полуеве;
- Анне Степанец;
- Анастасие Даугуле.
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