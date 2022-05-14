Позицію Міністерства щодо цього питання оприлюднили 13 травня. Тобто через день після звернення частини медіаспільноти.

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Країні потрібен кожен, хто готовий боротись

У Мінкульті наголосили, що конфліктами всередині суспільства зараз викликають занепокоєння. Адже вони ширяться інформаційним простором у критичні часи для України.

24 лютого великі медіагрупи створити єдиний інформаційний фронт для боротьби з російською пропагандою. В заяві підкреслили, що супротив у цій площині є вдалим.

Перемога в інформаційній війні з Росією говорить про те, що ідея та реалізація були досить вдалими. Це стало можливим завдяки зусиллям всіх редакторів, журналістів, ведучих,

– заявили в Міністерстві.

Також додали, що всі ці люди з різних медіакомпаній вже третій місяць працюють єдиним фронтом. І це відбувається в ефірах, які тривають у режимі 24/7.

Не забули про те, що було раніше

У заяві визнали, що канали Медведчука зробили внесок у теперішню війну з Росією. Проте вважають, що зараз не час для публічних люстрацій і розпалювання конфліктів. Мовиться не лише про журналістську спільноту, а й усю країну, яка потребує нашої єдності.

Сьогодні важливим є те, хто залишився, перейшов на сторону України та кожен день доводить свою позицію своєю сумлінною працею. Нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті,

– наголосили в Міністерстві культури.

Проте вказали на ще одну важливу деталь – свої повноваження. Вони не дозволяють Мінкульту втручатись в кадрову політику каналів та медіагруп.

Що це було за звернення

Група українських журналістів і правозахисників попросили відсторонити від участі в національних телемарафонах частину ведучих. А саме тих, які нібито поширювали в Україні ворожу пропаганду з наративами Кремля.

Звернення було спрямоване не лише Міністерству культури та інформаційної політики, а й президенту України. У листі наголосили, що тепер наш медіапростір має шанс очиститись.

Про яких ведучих мовилося в заяві:

Василя Голованова;

Тиграна Мартиросяна;

Наташу Влащенко;

Тетяну Гончарову;

Назара Довгого;

Володимира Полуєва;

Анну Степанець;

Анастасію Даугуле.

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